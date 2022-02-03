МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Даже небольшая трещина на защитном стекле смартфона может привести в дальнейшем к более серьезному повреждению устройства, предупредил в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников. Россиянам рассказали, зачем отключать мобильный интернет на ночь

"Любая трещина нарушит целостность корпуса, и, если ваш телефон обладает водозащитой, в таком случае ни о какой водостойкости речь уже не идет, поэтому лучше сразу заменить защитное стекло. По сравнению с заменой матрицы экрана это стоит не очень дорого", – отметил он.

По словам эксперта, смартфоном с разбитым защитным стеклом вполне можно пользоваться, если экран работает и нет изменений в картинке. "Если же на экране появляются какие-то искажения, странные пятна, пиксели, квадраты, нужно срочно обратиться в сервис и, скорее всего, придется заменить матрицу экрана. Это может стоить до 20-30 процентов от стоимости самого смартфона", – предупредил он.

Половников рекомендует обращаться только в авторизованные сервисные центры для ремонта гаджета.

"Если вы пойдете не в авторизованный центр, какой-нибудь "умелец" вполне с вас может взять много денег, расскажет, что внутри сгнил какой-нибудь модуль или что-нибудь еще. У авторизованных сервисных центров нет задачи на вас заработать, там стабильные, четкие расценки", – заключил эксперт.