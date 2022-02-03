МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Злоумышленникам проще всего взломать пароли с указанием простых слов, например password или qwerty, а также с указанием личных данных пользователей: именем, датой рождения и номерами телефонов, рассказал RT директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. Эксперт объяснил, почему пароль от компьютера нельзя сообщать коллегам

По его словам, одним из самых популярных является пароль формата "МесяцГод" в латинской раскладке, например Ltrf,hm2019.

Именно простые пароли стали главными недостатками защиты при проведении внутренних пентестов, то есть тестов на возможность проникновения во внутреннюю сеть организации — учетные данные пользователей удавалось подобрать более чем в 95% случаев.

Кувиков объяснил, что злоумышленники, как правило, работают методом брутфорса — сначала для попытки входа перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем используются пароли по результатам социальной инженерии, например, фамилия, год рождения и так далее.

"Поэтому не стоит пользоваться паролями по умолчанию и применять слабые пароли, по которым перебор пойдет в первую очередь. Это как раз последовательности цифр: 12345, даты рождения: 01.01.1990, номера телефонов, простые слова типа password или qwerty", — отметил аналитик.