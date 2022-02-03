МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Замдиректора Национального координационного центра РФ по компьютерным инцидентам Николай Мурашов в рамках "Инфофорума-2022" рассказал о планах кибератак на критическую информационную инфраструктуру России. Названы самые ненадежные пароли

По его словам, такие планы входят в приоритеты некоторых иностранных государств.

Согласно данным центра за прошлый год, большинство компьютерных атак на РФ осуществлялось из-за рубежа. Ряд стран ведет работу, нацеленную на выявление уровня устойчивости информационной инфраструктуры РФ к массированным кибератакам.

На этом фоне использование иностранных устройств для обеспечения кибербезопасности РФ представляет опасность, предупредил Мурашов.

Ранее руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелёв высказал мнение, что прекращение сотрудничества России и США в сфере кибербезопасности может привести к гонке вооружений в данном пространстве.

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