МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Представители российской IT-индустрии — "цифровые атташе" — с 2022 года начнут работать в 16 странах, в их задачи будет входить продвижение российских IT-продуктов за рубежом, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. ЦБ зарегистрировал первую компанию-оператора по выпуску цифровых активов

"Планируется, что в 2022 году "цифровые атташе" начнут работу в 16 странах – Бразилии, Вьетнаме, Малайзии и других. В дальнейшем география их присутствия будет расширяться – в 2024 году до 28 стран присутствия", — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Служба будет создана в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли в России. Соответствующее соглашение подписали Минцифры, Минпромторг и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

"Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия. Их основная задача – развитие экспорта российских цифровых решений", — отметил Чернышенко.

По сообщению пресс-службы, среди первых стран, где могут появиться атташе, рассматриваются Бразилия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Куба, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Турция, ЮАР, Южная Корея. За выбор специалистов будет отвечать Минцифры.

"Цифровые атташе должны хорошо ориентироваться в российских и зарубежных программных продуктах и при этом понимать конкурентные преимущества отечественных решений. Важно знание российского и международного законодательства в сфере торговли", — отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.