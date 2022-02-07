МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ФАС России сообщила, что РФ и Китай заключили соглашение о взаимодействии по вопросам антимонопольного регулирования в IT. В числе ключевых положений документа – взаимодействие по вопросам антимонопольного регулирования на цифровых рынках. Россия и Китай упростили взаимную торговлю

Сообщается, что документ от имени правительства своих стран подписали руководитель ФАС Максим Шаскольский и министр Главного государственного управления по контролю и регулированию рынка КНР Чжан Гун.

По данным ведомства, соглашение предусматривает создание правовых основ для взаимодействия антимонопольных органов при правоприменительной деятельности в отношении хозяйствующих субъектов двух стран, а также третьих стран, деятельность которых влияет на состояние конкуренции в РФ и КНР.

Отмечается, что одной из текущих приоритетных задач антимонопольных регуляторов двух государств остается обмен информацией о влиянии цифровизации на состояние конкуренции на национальных рынках, а также оценке состояния конкуренции на них.