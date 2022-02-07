МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Американская компания Meta не намерена отключать свои социальные сети Facebook и Instagram в Евросоюзе из-за запрета на передачу данных в США, но внимательно следит за развитием ситуации, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее Meta предоставила Комиссии по ценным бумагам и биржам США отчет, в котором рассматривает сценарий возможного ухода из Европы. В качестве причины назывался принятый в ЕС закон, предусматривающий хранение и обработку данных компании только на европейских серверах. Сейчас данные Meta находятся в Европе и США.

"Мы совершенно не хотим и не планируем уходить из Европы, но реальность такова, что Meta и многие другие компании, организации и сервисы полагаются на передачу данных между ЕС и США, чтобы предоставлять глобальные сервисы", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что следуют европейским правилам и внимательно следят за ситуацией.

"Бизнесу нужны четкие глобальные правила для защиты трансатлантических потоков данных в долгосрочной перспективе, и, как и более 70 других компаний из широкого спектра отраслей, мы внимательно следим за тем, как это может потенциально повлиять на наши европейские операции по мере развития ситуации", — отметили в Meta.