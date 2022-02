МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple вводит для американского рынка функцию бесконтактного приема платежей "Tap to Pay" на смартфонах iPhone, оплату можно будет принимать как бесконтактной банковской картой, так и через платежную платформу, сообщила компания в пресс-релизе. СМИ: Nvidia впервые обогнала Meta по капитализации

"Apple сегодня объявила о планах представить функцию "Tap to Pay" для iPhone. Новая функция позволит миллионам продавцов в США… использовать их iPhone для простого и безопасного приема Apple Pay, бесконтактных кредитных и дебетовых карт и других цифровых кошельков простым прикосновением к их iPhone", — сообщается в релизе.

Компания отмечает, что для работы такой функции не потребуется дополнительного оборудования, она будет доступна для iPhone XS и более новых моделей.

Через "Tap to Pay" можно будет принимать оплату с бесконтактных банковских карт, включая American Express, Discover, Mastercard и Visa, говорится в сообщении. Первой платежной платформой с функцией "Tap to Pay" этой весной станет Stripe, включая Shopify Point of Sale. Другие платформы смогут ввести такую функцию позднее в текущем году, отмечает компания.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Штат компании составляет более 100 тысяч человек.