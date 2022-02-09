МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия в конце 2021 года заблокировала 12,8% всех поддельных сайтов в мире, что является лучшим показателем среди всех стран, говорится в исследовании, проведенном компанией по кибербезопасности ESET, результаты которого есть у РИА Новости. Российский бизнес планирует увеличить расходы на кибербезопасность

Исследование проводилось за период с сентября по декабрь 2021 года.

"Аналитики ESET выяснили, что Россия занимает лидирующие позиции по количеству заблокированных поддельных сайтов: их доля составила 12,8%. В пятерку вошли Япония – 8,2%, Польша – 5%, Перу – 4,6% и Украина – 4,1%", — говорится в исследовании.

В исследовании отмечается, что более трети всех фейковых веб-ресурсов в мире зарегистрировано в США. Следом с большим отставанием идут Китай, Германия, Нидерланды и Франция.

"Чаще всего вредоносные страницы мимикрируют под страницы финансовых организаций – их доля от всех обнаруженных подделок составляет 34,2%. Среди фейков также лидируют псевдо-страницы входа в Facebook и WhatsApp – 20,9%; сайты, посвященные шоппингу, – 9,3%, криптовалютам – 7,7%, и почтовые сервисы – 7,1%", — говорится в исследовании.

Его авторы отмечают, что при подделке сайтов мошенники довольно часто используют омоглифы, то есть меняют схожие латинские буквы на кириллицу.

В исследовании также отмечается, что Россия входит в пятерку стран-лидеров по числу спама в электронной почте.