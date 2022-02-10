ВАШИНГТОН, 10 фев — ПРАЙМ. Запуск соцсети экс-президента США Дональда Трампа, которая получила название Truth Social, ожидается к концу марта, передает телеканал Fox Business со ссылкой на источники. Meta не планирует отключать Facebook и Instagram в Европе

Сообщается, что сейчас продолжается бета-тестирование соцсети. Ожидается, что американские пользователи получат возможность загрузить приложение и создать аккаунты к концу марта.

Телеканал уточняет, что предзаказ приложения доступен в App Store.

В октябре прошлого года Трамп, аккаунты которого были закрыты большинством социальных сетей после событий 6 января 2021 года, объявил о создании собственной соцсети Truth Social ("Соцсеть правды"). Ожидается, что она будет запущена в первом квартале текущего года.