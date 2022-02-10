МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter Inc. по итогам 2021 года получил чистый убыток в 221,41 миллиона долларов, что в 5 раз меньше убытка в 2020 году, говорится в сообщении компании. ФАС России признала Google нарушившей антимонопольное законодательство

Разводненный убыток в пересчете на акцию за отчетный период составил 0,28 доллара против убытка в 1,44 доллара годом ранее. Выручка Twitter за год при этом выросла на 36%, до 5,077 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал сократилась на 18% в годовом выражении — до 181,694 миллиона долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию зафиксирована на уровне 0,21 доллара против 0,27 доллара в октябре-декабре 2020 года. Квартальная выручка Twitter при этом выросла на 21% в годовом выражении — до 1,567 миллиарда долларов. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 1,58 миллиарда долларов.

Среднее число монетизируемых ежедневных пользователей (mDAU) по итогам четвертого квартала выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 217 миллионов человек. Компания также объявила, что совет директоров одобрил buy back на 4 миллиарда долларов.

В первом квартале 2022 года Twitter ожидает выручку в 1,17-1,27 миллиарда долларов. Цель по mDAU компании к четвертому кварталу 2023 года — по-прежнему 315 миллионов человек.

На предварительных торгах акции Twitter на NASDAQ дорожают на 6,5%.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.