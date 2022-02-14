МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Центральные банки стали подвергаться атакам хакеров не с целью шпионажа, а для получения быстрой выгоды — такое нападение удалось отбить на нацбанк в одной из стран Латинской Америки, оно могло сказаться на экономике всей страны, сообщила РИА Новости "Лаборатория Касперского". ВТБ: мошенники нарастили число сайтов, обучающих "быстрому заработку"

"В ходе совместного расследования "Лаборатория Касперского" и Интерпол предотвратили хищение средств из национального банка одной из стран Латинской Америки. Взлом удалось раскрыть на этапе, когда злоумышленник пытался найти партнеров для дальнейшего проведения атаки ", — говорится в сообщении. По данным компании, хакер смог получить доступ к ко всей инфраструктуре национального банка, включая систему международных финансовых переводов.

Такая схема нападения стала особенно часто встречаться в последние пару лет. В ней за разные этапы атаки отвечают разные люди: одни взламывают организации, другие проводят атаку, например, шифруют и крадут данные, третьи требуют выкуп и берут на себя финансовую часть, пояснили эксперты.

"В последние годы мы видим множество атак шифровальщиков, которые проводятся такими гибридными группами. Однако ранее их целями были в основном коммерческие компании. Мы очень рады, что совместно с нашим партнером "Лабораторией Касперского" нам удалось предотвратить атаку, которая могла сказаться на экономике целой страны", — заявил исполнительный директор полицейской службы Интерпола Стивен Кавана, чей комментарий приводит "Лаборатория Касперского".

В компании отметили, что хакеры часто атакуют крупные государственные организации различных стран. Так, в 2016 году из центрального банка Бангладеш был украден 81 миллион долларов. Однако в основном за такими атаками стоят группы злоумышленников, специализирующихся на сложных целевых атаках, шпионаже.

"В этот раз мы обнаружили, что центральный банк стал жертвой злоумышленников из гибридной группы. Обычно они атакуют коммерческие компании, и единственная их цель – получение быстрой финансовой выгоды", — заявили эксперты.