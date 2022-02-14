ПЕКИН, 14 фев — ПРАЙМ. Обострение ситуации вокруг Украины, если оно произойдет, может негативно отразиться на тайваньских производителях полупроводников, больше всего из-за дефицита сырья могут пострадать предприятия средних размеров, полагает эксперт Тайваньского научно-исследовательского института промышленных технологий Ян Жуйлинь. ОБСЕ проведет заседание в связи с "необычной военной активностью"

Ранее 1 февраля компания Techcet, специализирующаяся на предоставлении информации о цепочках поставок технологических материалов и анализе рынка сырья, опубликовала исследование о том, что многие мировые производители полупроводников в значительной степени зависят от поставок сырья из России и Украины, в частности палладия, неона и гексафторбутадиена.

Как отмечает Ян Жуйлинь, чьи слова приводятся в статье на сайте ассоциации производителей полупроводников КНР, палладий преимущественно используется в производстве микросхем NAND Flash, и на поставки из России и Украины приходится около 30%, но так как Тайвань пока не очень активно развивает производство NAND Flash, влияние возможных перебоев в поставках этого материалы будет ограниченным.

Несколько сложнее, по словам эксперта, обстоит ситуация с неоном, который крайне важен для лазеров, используемых в производстве чипов. Почти 90% закупаемого Тайванем неона приходится на Украину, и перебои в поставках неона могут привести к скачку цен. Однако, учитывая низкую себестоимость производства неона и то, что его могут также экспортировать африканские государства, тайваньские заводы могут своевременно отреагировать и найти альтернативные источники поставок, тем самым снизив возможное негативное воздействие на производство. В Берлине назвали еще одну причину роста цен на газ

"В случае, если Россия вторгнется на Украину, это не должно привести к нарушению цепочек поставок основного сырья, включая гексафторбутадиен, однако это неизбежно повлияет на сокращение предложения, вызовет потрясение в отрасли, а также задержку в определенных производственных процессах и поставках микросхем", — полагает эксперт.

Вместе с тем, по мнению аналитика, "крупные производители полупроводников, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), обладают сравнительным преимуществом при закупках и могут заручиться относительно большой поддержкой поставщиков, поэтому воздействие на них будет незначительным, однако в условиях дефицита предложения это будет довольно неблагоприятно для производителей среднего размера".

Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.