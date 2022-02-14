МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Компания Microsoft с конца февраля откроет свои офисы в штате Вашингтон и позволит сотрудникам вернуться на рабочие места, говорится в официальном блоге компании. Microsoft исправила "ошибку 2000 года"

"Начиная с 28 февраля 2022 года, наши здания в Вашингтоне (в штате — ред.) перейдут на шестой и последний этап модели гибридного рабочего места. … Достижение этого этапа позволяет нам полностью открыть наши здания для сотрудников, посетителей и гостей. Все услуги кампуса будут снова доступны", — пишет в посте блога исполнительный вице-президент компании Крис Капоссела (Chris Capossela).

Ранее компания разработала градацию, согласно которой можно оценивать возможность возвращения сотрудников по шестибальной шкале. На этапах 1-5 Microsoft рекомендовала работать удаленно, однако предоставила возможность выйти в офис или совместить оба формата.

Таким образом, с конца февраля сотрудникам Microsoft предоставляется срок на 30 дней для внесения корректировок в их рабочее расписание и согласования их с менеджерами. Они могут выйти в офис, остаться работать дистанционно или совмещать эти два типа работы.

Компания отмечает, что вновь открыть офисы позволяет высокий уровень вакцинации, а также снижение показателей госпитализаций и смертей от COVID-19 по штату Вашингтон. Microsoft также обеспечит тестирование сотрудников на коронавирус, будет соблюдать все существующие меры предосторожности.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.