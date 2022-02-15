МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американская компания Intel приобретает израильского производителя полупроводников Tower Semiconductor за 5,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении Intel.

"Intel и Tower Semiconductor, производитель аналоговых полупроводников, сегодня объявили об окончательном соглашении, в соответствии с которым Intel приобретет Tower за 53 доллара за акцию, таким образом, общая стоимость предприятия составит порядка 5,4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров компаний и должна быть закрыта в течение 12 месяцев.

Tower Semiconductor является производителем аналоговых полупроводников, а также предоставляет технологии и производственные платформы для интегральных схем, которые, в том числе, используются на потребительском, промышленном, автомобильный и медицинском рынках. Штаб-квартира расположена в израильском городе Мигдаль-ха-Эмек.

"Портфель технологий Tower Semiconductor, географический охват компании, ее глубокие связи с клиентами и операции, ориентированные на предоставление услуг, помогут Intel расширить производство полупроводников и воплотить нашу цель компании — стать основным обладателем мощностей в данной сфере во всем мире", — сказал гендиректор Intel Пэт Гелсингер.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 декабря штат компании составлял 121,1 тысячи человек. Чистая Intel по итогам 2021 года снизилась на 5% и составила 19,9 миллиарда долларов. Выручка при этом выросла на 1%, до 79 миллиардов долларов.