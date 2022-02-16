МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Пользователи "Мегафона" жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных сервисов и интернет-ресурсов. Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram

По состоянию на 0.09 мск было зафиксировано 4 882 жалобы: 89% пользователей жалуются на проблемы с доступом в мобильный интернет, 7% — на отсутствие сигнала, еще 4% — на неполадки с мобильными телефонами.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Хабаровска и других городов.