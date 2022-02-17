МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. VPN не обеспечивает защиту от кражи персональных и банковских данных, для похищения такой информации мошенники применяют фейковые ссылки, вынуждая жертву самостоятельно передать ценные сведения, рассказала РИА Новости аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова. Юрист предупредил о шести фразах, которые чаще всего говорят мошенники

"Учитывая, что больше всего пользователи беспокоятся за сохранность личных и банковских данных, необходимо кое-что прояснить. Для похищения этих данных у пользователя хакеры, как правило, применяют фейковые ссылки, вынуждая жертву собственноручно передать ценную информацию мошеннику. В этом случае VPN-соединение не обеспечит должную защиту", — сказала аналитик.

Она отметила, что исключение составляют сервисы, которые дополнительно анализируют репутацию веб-сайтов и могут предотвратить переходы по небезопасным ссылкам.

В то же время эксперт обратила внимание на то, что утечки данных клиентов VPN-сервисов возникали неоднократно — в 2021 году, например, соответствующие базы были выставлены на продажу в даркнете. "Поэтому, предоставляя какие-либо данные неизвестному поставщику этой услуги, нельзя с уверенностью сказать, что они не будут переданы третьей стороне. Это касается, в частности, бесплатных VPN-сервисов, которыми наверняка и пользуется большинство россиян", — пояснила Лынова.

Она добавила, что для обеспечения конфиденциальности ценной информации пользователям прежде всего необходимо соблюдать кибергигиену: обходить стороной подозрительные ресурсы и сообщать личную информацию, лишь удостоверившись в надежности источника запроса.