МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на совещании по вопросу "О формировании международных механизмов по борьбе с киберпреступностью и обеспечении стабильности в информационной сфере", что не удается наладить кооперацию в борьбе с киберпреступностью с иностранными партнерами. Путин рассказал о мерах по борьбе с кибермошенничеством в России

По его словам, вопросов много и далеко не по всем из них получается наладить полноценную кооперацию и в большинстве случаев не по вине РФ.

Медведев напомнил, что цифровые технологии полностью изменили мир, и одновременно растут угрозы глобальной информационной безопасности.

Он также подчеркнул, что Россия последовательно призывает мировое сообщество к объединению усилий по борьбе с киберпреступностью.