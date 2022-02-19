МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Покупка подержанного телефона в магазине или с рук сопряжена с рядом рисков, рассказал в беседе с RT заместитель директора центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят

По его словам, есть, в частности, риск купить сломанный или утопленный смартфон, можно также купить украденный телефон. "Для защиты от такой ситуации лучше приобретать телефон с коробкой и чеком, а с продавца взять расписку с указанием суммы и отсутствия у него претензий к покупателю", — отметил эксперт.

Он уточнил, что есть риск купить телефон с установленным на него шпионским софтом. К этому же классу проблем можно отнести телефоны, залоченные под определенного оператора, а также взломанные гаджеты, которые могли быть потеряны или украдены.

"В этом случае поможет только полный сброс телефона к заводским настройкам и обновление операционной системы до последней версии, но новый хозяин здесь рискует получить неработоспособное устройство", — рассказал Пермяков.

Он предупредил, что перед покупкой подержанного гаджета необходимо внимательно проверять устройство на работоспособность. Кроме того, не будет лишним воспользоваться помощью человека, который знаком с приобретаемой моделью, или заранее перед покупкой изучить советы по проверке.