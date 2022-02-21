МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Пользователи "Яндекса" сообщают о неполадках в работе сервиса, об этом говорят данные сайта Downdetector.

Согласно статистике на 9.37 мск, сервис зафиксировал 1590 жалоб из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России. Большая часть претензий (79%) связана с работой веб-сайта, 14% пользователей не могут авторизоваться, еще 8% испытывают трудности с работой поисковика.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России.