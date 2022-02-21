МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 22.40 мск было зафиксировано 419 жалоб: 50% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 25% — на неполадки в работе приложения, еще 25% — на проблемы с отправкой сообщений.

С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Германии, Франции и ряда других стран.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".