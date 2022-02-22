МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Получить в России доступ к социальной сети бывшего президента США Дональда Трампа можно при помощи VPN, а также при изменении региональных настроек пользователя в Apple ID, рассказал РИА Новости замдиректора центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" ТУСУР Руслан Пермяков. СМИ узнало предполагаемую дату запуска соцсети Трампа

В понедельник приложение новой социальной сети TRUTH Social, созданной бывшим президентом США Дональдом Трампом, стало доступно в Apple Store. Трамп анонсировал создание TRUTH Social в октябре 2021 года после того, как большинство соцсетей заблокировали его аккаунты из-за январского штурма Капитолия. Бывший президент пообещал, что создаваемая им сеть поможет восстановить свободу слова в США.

"Доступ в социальную сеть, как и в свое время в Clubhouse, организован по приглашениям. В России сеть недоступна. Если зайти на ее домен, система выдаст ошибку. Но сайт доступен через VPN. А в AppStore приложение доступно при изменении региональных настроек пользователя в Apple ID", — сказал Пермяков.

Он отметил, что технологически препятствий для работы соцсети в России нет, открытие доступа к ней скорее касается политической стороны вопроса. Он связан с тем, заинтересован ли Трамп в российской аудитории и готовы ли разработчики выполнять требования российского законодательства, в том числе об открытии представительств в РФ.

Запуск TRUTH Social состоялся в канун Дня президентов, который отмечается в Америке в третий понедельник февраля. При этом о своих президентских амбициях Дональд Трамп пока предпочитает не говорить открыто.