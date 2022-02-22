МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Фишинг в России в последнее время по сравнению с телефонным мошенничеством растет быстрыми темпами, следует из исследования "Лаборатория Касперского" и Райффайзенбанка, которое есть в распоряжении РИА Новости. Мошенники начали переводить россиянам деньги, чтобы повысить доверие

"Мы замечаем значительный рост фишинга по сравнению с телефонным мошенничеством за последние полгода. В 2021 году фишинговые атаки составили 35% от всех случаев мошенничества, с которыми сталкивались наши клиенты, — в 2020 году эта доля составляла всего лишь 5%", — приводится в сообщении комментарий руководителя управления информационной безопасности Райффайзенбанка Ильи Зуева.

Указывается, что мошенники полностью автоматизируют свои действия: запуск фишинговых ресурсов и их распространение в сети занимает минуты. Одной из актуальных в 2021 году стала тема инвестиций, поскольку банки и другие организации активно продвигали инвестиционные и брокерские счета.

По данным "Лаборатории Касперского", чтобы привлечь внимание и заполучить доверие потенциальных вкладчиков, мошенники распространяли в рунете объявления от имени успешных бизнесменов и крупных компаний. В них предлагалось внести небольшую сумму, чтобы через некоторое время получить взамен внушительную прибыль.

"Чтобы придать солидности процедуре, жертвам предлагалось пройти тест или оставить заявку, а иногда и получить консультацию специалиста. Итог же был один: отдав деньги мошенникам, инвестор не получал ничего", — указывается в сообщении.

В целом в схемах с фишингом в качестве приманки часто используются названия крупных известных компаний. По данным "Лаборатории Касперского", в 2021 году чаще всего от неправомерного использования бренда страдали глобальные интернет-порталы и онлайн-магазины.

На долю каждой из этих двух категорий приходился почти 21% подобных случаев. В 12% случаев использовались названия банков, в 8% — платёжных систем, выяснили эксперты. "Чаще всего в 2021 году злоумышленники пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпрометированные учётные записи. Доля таких инцидентов составила 73%", — указывается в сообщении.