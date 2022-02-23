МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Введение санкций против гендиректора VK Владимира Кириенко не повлияет на операционную и финансовую деятельность и на взаимодействие с партнерами, заявили в пресс-службе компании. В белорусской "дочке" ВЭБ рассказали о работе в режиме санкций США

"Включение генерального директора Владимира Кириенко в список OFAC SDN не повлияет на операционную и финансовую деятельность VK, а также на взаимодействие с партнерами. Компания продолжает работать в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Накануне американское министерство финансов сообщило о введении санкций против пяти граждан РФ, включая Владимира Кириенко, который попал в санкционный список как сын первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко.