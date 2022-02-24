МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Запрет на ввоз технологий на территорию РФ, который могут ввести США и другие страны, не станет критическим для банковского сектора страны, не поставит под угрозу его функционирование, но может затормозить развитие, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Госдеп: США готовы принять меры против крупнейших банков России

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. После этого ЕС, США, Великобритания ввели новые санкции против России и заявили о готовности их ужесточить. В частности, обсуждаются ограничения на поставку в РФ электроники, компонентов, программного обеспечения.

"Если будут введены эти санкции, это не значит, что завтра организация не сможет работать. У нее будут трудности с дальнейшим развитием, с расширением, но то, что на сегодня закуплено и внедрено, работает. Нужно будет параллельно искать чем это можно заменить. Понятно, что это дополнительные финансовые затраты, временные сложности, но не является критическим", — заявил Войлуков.

Он пояснил, что от введенных санкций уже закупленное оборудование, программное обеспечение работать не перестанут. Нельзя будет закупить новое, что необходимо для расширения, масштабирования или замены вышедшего из строя.

"И, если посмотреть с другой стороны, производство тех же технологических компаний, которые выпускают оборудование, сосредоточено в азиатских странах. И, таким образом, замену найти можно, естественно, это потребует время на настройку, тестирование, интегрирование", — сказал эксперт.

Войлуков добавил, что некоторое оборудование выпускается в России, а часть программного обеспечения написана самими банками.