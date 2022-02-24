МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбои начались около 09.03 мск. По состоянию на 9.53 мск была зафиксирована 381 жалоба: 40% претензий связаны с подключением к серверу, 34% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, еще 26% жалоб — на проблемы с получением сообщений.

С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Польши и ряда других стран.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".