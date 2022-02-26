Twitter сообщил, что приостанавливает рекламу для украинцев и россиян
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Twitter сообщил, что приостанавливает рекламу для украинцев и россиян.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220226/836181848.html
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Twitter сообщил, что приостанавливает рекламу для украинцев и россиян.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220226/836181848.html
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