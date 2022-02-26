Эксперт Банникова: санкции США простимулируют импорт в Россию высокотехнологичной продукции из Китая
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Санкции США на поставку в Россию высокотехнологичной продукции подстегнут импорт этих товаров из Китая, заявила РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" Центра стратегических разработок (ЦСР) Ксения Банникова.
"В настоящий момент именно Китай является ключевым поставщиком в Россию и отдельной высокотехнологичной продукции, которая в той или иной степени затрагивается нынешней геополитической обстановкой. Это позволяет предположить, что в условиях уже объявленных и потенциальных санкций основной курс в международной торговле этими товарами будет направлен, скорее всего, на дальнейшее развитие взаимодействия с Китаем", — рассказала Банникова.
Так, на Китай (без Тайваня) приходится наибольшая по стоимости доля импорта таких товаров, как полупроводниковые приборы (его доля в позапрошлом году составила 57%, в прошлом – 56%) и лазеры, кроме лазерных диодов (доли 37% и 41% соответственно).
Также из Китая в РФ поставляется телекоммуникационная аппаратура — телефонные аппараты и прочая подобная аппаратура (доли 70% и 72% соответственно), передающая аппаратура для радиовещания или телевидения (доли 64% и 65% соответственно), приемная аппаратура для радиовещания (доли 48% и 53% соответственно), приемная аппаратура для телевизионной связи, мониторов и проекторов (доли 62% и 58% соответственно).
"При этом объемы торговли с Китаем в последние годы растут. Объемы торговли с ним выросли в сравнении 2019 годом (год до пандемии): оборот – на 26,2%, экспорт из России – на 18,7%, импорт в Россию – на 34,2%. Доля Китая в экспорте и импорте России также растет: в экспорте – рост по сравнению с 2019 годом, в импорте – рост как к 2020, так и к 2019 году", — добавила Банникова.
Как отмечает Банникова, по итогам прошлого года торговый оборот России с Китаем составил 140,7 миллиарда долларов (около 18% оборота России со всеми странами в 2021 году), экспорт из России – около 68 миллиардов долларов (14% экспорта России), импорт в Россию – около 72,7 миллиарда долларов (25% импорта России).
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220226/836181879.html