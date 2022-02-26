МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Санкции США на поставку в Россию высокотехнологичной продукции подстегнут импорт этих товаров из Китая, заявила РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" Центра стратегических разработок (ЦСР) Ксения Банникова. Евросоюз ввел санкции в отношении Альфа-банка и "Открытия"

"В настоящий момент именно Китай является ключевым поставщиком в Россию и отдельной высокотехнологичной продукции, которая в той или иной степени затрагивается нынешней геополитической обстановкой. Это позволяет предположить, что в условиях уже объявленных и потенциальных санкций основной курс в международной торговле этими товарами будет направлен, скорее всего, на дальнейшее развитие взаимодействия с Китаем", — рассказала Банникова.

Так, на Китай (без Тайваня) приходится наибольшая по стоимости доля импорта таких товаров, как полупроводниковые приборы (его доля в позапрошлом году составила 57%, в прошлом – 56%) и лазеры, кроме лазерных диодов (доли 37% и 41% соответственно).

Также из Китая в РФ поставляется телекоммуникационная аппаратура — телефонные аппараты и прочая подобная аппаратура (доли 70% и 72% соответственно), передающая аппаратура для радиовещания или телевидения (доли 64% и 65% соответственно), приемная аппаратура для радиовещания (доли 48% и 53% соответственно), приемная аппаратура для телевизионной связи, мониторов и проекторов (доли 62% и 58% соответственно).

"При этом объемы торговли с Китаем в последние годы растут. Объемы торговли с ним выросли в сравнении 2019 годом (год до пандемии): оборот – на 26,2%, экспорт из России – на 18,7%, импорт в Россию – на 34,2%. Доля Китая в экспорте и импорте России также растет: в экспорте – рост по сравнению с 2019 годом, в импорте – рост как к 2020, так и к 2019 году", — добавила Банникова.

Как отмечает Банникова, по итогам прошлого года торговый оборот России с Китаем составил 140,7 миллиарда долларов (около 18% оборота России со всеми странами в 2021 году), экспорт из России – около 68 миллиардов долларов (14% экспорта России), импорт в Россию – около 72,7 миллиарда долларов (25% импорта России).