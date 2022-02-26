МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Возможная блокировка онлайн-магазинов Apple Store и Google Play в России приведёт к тому, что пользователи не смогут обновлять софт, скачанный в данных маркетплейсах, и использовать платные функции, при этом уже установленные приложения будут продолжать работать. Об том сообщают РИА Новости со ссылкой на слова заместителя директора центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Россиян предупредили, на что не нужно тратить сейчас свои сбережения

Напомним, что ранее в субботу министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил главу корпорации Apple Тима Кука прекратить поставки в Россию продукции компании, а также заблокировать для россиян магазин приложений App Store из-за военной операции РФ.

Пермяков сказал, что "в случае блокировок Apple Store и Google Market, вероятнее всего, установленный софт продолжит работу… Однако пользователям уже не будут доступны обновления и платные функции".

При этом, по словам эксперта, скачать софт от Google все еще можно будет со сторонних сайтов, а вот установить приложений на устройства от Apple будет труднее.

"Энтузиасты смогут использовать сторонний софт для iPhone с помощью сертификатов разработчика, но это не для широкого использования", — отметил Пермяков.

"Что касается платежных систем Apple Pay и Google Pay, то они жестко связаны с железом и обойти их блокировку не получится. Для тех, кто привык платить с помощью смартфона, альтернативой могут быть китайские системы, например, от Xiaomi", — заключил эксперт.