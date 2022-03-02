МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Стоимость техники Apple заметно выросла в России за последние дни, а на фоне сообщений о прекращении продаж официальным магазином цена и вовсе стала свободной: так, на "Яндекс.Маркете" MacBook Pro с диагональю 16 дюймов продают за 1,138 миллиона рублей, узнали корреспонденты РИА Новости. Магазины техники Apple не открылись в Москве

Apple во вторник сообщил, что приостанавливает продажи товаров в России. В среду магазины re:Store в Москве оказались закрыты, на некоторых из них появились объявления "по техническим причинам".

Серебристый MacBook Pro с жестким диском на 1 террабайт и оперативной памятью 64 гигабайта выставлен одним из продавцов на "Яндекс.Маркете" за 1,138 миллиона рублей с возможностью доставки курьером в день заказа. Кроме ноутбуков этот продавец также продает бытовую технику и другую электронику.

В то же время такой же ноутбук у других продавцов стоит около 500 тысяч рублей.