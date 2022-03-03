МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Возможный уход компании Microsoft с российского рынка приведет к переходу пользователей на операционную систему Linux, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Mercedes-Benz приостанавливает сотрудничество с Россией

"Есть несколько базовых сценариев: 1. Блокировка всего ПО компании (наименее вероятно) — тогда переход на Linux и пиратское ПО. Игровые приставки работать не будут, также придется перепрошивать их на Linux", — сказал Пермяков. По его словам, адаптация займет полгода-год.

Вторым сценарием эксперт называет закрытие в России представительства компании, в таком случае закупленное ПО продолжит работать, новые закупки будут производиться через посредников по очень высоким ценам, также произойдет переход на Linux и начнется использование пиратского программного обеспечения. При этом игровые приставки продолжат работать, но купить новые будет невозможно.

Третьим вариантом развития событий Пермяков назвал остановку продаж до дальнейших распоряжений. "Тут все будут ждать, но также начнут переход на Linux", — отметил он.

"В целом будет неприятно. Часть сервисов будет недоступна долгое время, очень часто у нас в продуктах используется что-то от Microsoft", — подытожил эксперт.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.