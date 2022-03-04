МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Американская компания Intel сообщила о том, что приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии на фоне ситуации вокруг Украины. Информация об этом появилась на сайте компании.

"Intel осуждает вторжение Россию на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам в России и Белоруссии… Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом", — говорится в релизе. Аналитик посоветовал, что делать с долларовыми сбережениями

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 декабря штат компании составлял 121,1 тысячи человек. Чистая Intel по итогам 2021 года снизилась на 5% и составила 19,9 миллиарда долларов. Выручка при этом выросла на 1%, до 79 миллиардов долларов.