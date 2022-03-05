МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Блокировка в России социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta, может привести к блокировке другой соцсети компании – Instagram, так как они находятся на серверах с одним IP-адресом, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. РКН принял решение о блокировке доступа к Facebook в России

"Facebook и Instagram находятся на NS-серверах с одним и тем же айпишником. Это означает, что Instagram может также при блокировке быть заблокирован", — сказал Зыков.

При этом, по словам эксперта, блокировка Facebook не затронет мессенджер WhatsApp, также принадлежащий Meta.

Зыков отмети, что Facebook был заблокирован в России, потому что стал стороной конфликта.

"Социальная сеть – это площадка нейтральная. Она не должна вставать на какую-то из сторон конфликта. И как только она принимает одну из сторон – она для противоположной становится врагом. В данном случае для России она (Facebook – ред.) стала площадкой, которая ведет против нас информационную войну наравне с Украиной и Западом. … Роскомнадзор пытался говорить с Meta, но они в целом отказались выйти на сотрудничество, и как бы нам ни хотелось, им (РКН – ред.) пришлось защищаться, для того чтобы отгородить граждан от такой опасной информации", — отметил эксперт.