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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220305/836271605.html
Bloomberg: Samsung приостанавливает поставку всех товаров в Россию
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Samsung приостанавливает поставку всех товаров, в том числе телефонов и чипов, в Россию на фоне "нынешних геополитических событий", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... ПРАЙМ, 05.03.2022
новости, экономика, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Samsung приостанавливает поставку всех товаров, в том числе телефонов и чипов, в Россию на фоне "нынешних геополитических событий", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление компании.
Компания "пристально следит за сложной ситуацией", пишет агентство. Осведомленные с вопросом лица сообщили агентству, что приостановка коснется всех товаров компании, включая чипы, смартфоны, бытовую технику.