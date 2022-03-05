МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Samsung приостанавливает поставку всех товаров, в том числе телефонов и чипов, в Россию на фоне "нынешних геополитических событий", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление компании. В России обнаружен самый дорогой смартфон Samsung

Компания "пристально следит за сложной ситуацией", пишет агентство. Осведомленные с вопросом лица сообщили агентству, что приостановка коснется всех товаров компании, включая чипы, смартфоны, бытовую технику.