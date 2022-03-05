МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Ввод блокирующих санкций западными компаниями, которые занимаются разработкой операционных систем, может привести к ограничению или полной остановке работы "умной" бытовой техники в России, рассказал РИА Недвижимость эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных. В Кремле высказались об эффективности вводимых Западом санкций

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. США и страны Запада объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций. Многие зарубежные компании сообщили о приостановке своего бизнеса.

Как отметил эксперт, зачастую в производстве используются операционные системы западного производства, что позволяет унифицировать разработку приложений и выпуск базового программного обеспечения. Для бесперебойной работы "умной" техники постоянно выпускаются обновления, которые делятся на "добровольные" и "принудительные". Если от первых можно отказаться, то вторые будут установлены при любом подключении к Wi-Fi, предупредил Четверных.

"В случае максимальных санкций разработчики ОС могут установить принудительные обновления, которые либо ограничат функционал, либо полностью остановят работу таких приборов, как телевизор, посудомоечная или стиральная машина, а также некоторой мелкой бытовой техники", — сказал Четверных.

Он добавил, что в повышенной зоне риска — модели производства конца 2020-го — начала 2022 года. Они изначально имеют в своих прошивках возможность удаленной блокировки со стороны контрагента, направленной на борьбу с контрафактной продукцией.

Четвертных подчеркнул, что все действия при этом будут законными, поскольку они прописаны в пользовательском соглашении, которое принимают пользователи перед активацией устройства. Обратиться в магазин с претензией по ремонту и замене будет достаточно проблематично, так как по факту прибор исправен, а гарантия на операционную систему не распространяется.