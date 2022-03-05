МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Приостановка поставок товаров Samsung Electronics в Россию связана с физической невозможностью отправить их, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источник в компании. Bloomberg: Samsung приостанавливает поставку всех товаров в Россию

"Приостановлена отгрузка (товаров), и мы не можем отправить экспорт в Россию. Сейчас разрабатываем ответные меры", — заявил агентству источник в компании.

По данным агентства, в настоящее время заводы Samsung на территории РФ пока функционируют без проблем, но если перебои с поставками затянутся, могут возникнуть и помехи работе заводов.

Ранее сообщалось, что южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines отменят рейсы в Москву на ближайшие две недели из-за невозможности заправить самолеты в московском аэропорту. В числе отмененных — транзитные грузовые рейсы обеих компаний, которые летали через Москву в Европу.

Отмечается, что эта приостановка никак не связана с санкциями южнокорейского правительства или международными санкциями.