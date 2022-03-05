МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Американская компания Meta делает все возможное, чтобы восстановить доступ к сервисам Facebook для граждан России, заявил вице-президент Meta Ник Клегг в своем Twitter. Об этом сообщают "Известия". Блокировка Facebook может привести и к блокировке Instagram

"Мы делаем все, что от нас зависит, для восстановления наших сервисов, чтобы у пользователей была возможность свободно и безопасно обмениваться информацией", — сообщил Клегг.

Ранее в Роскомнадзоре объявили о решении заблокировать Facebook на территории России, поскольку, как заявляют в ведомстве, действия платформы противоречат ключевым принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа граждан России к отечественным СМИ на зарубежных интернет-платформах. Вместе с тем в Роскомнадзоре сообщают, что руководство соцсети проигнорировало требования удалить запрещенные в России материалы.