В Meta намерены восстановить доступ к Facebook для граждан России
Вице-президент Meta Клегг: компания старается восстановить доступ к Facebook для граждан России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Американская компания Meta делает все возможное, чтобы восстановить доступ к сервисам Facebook для граждан России, заявил вице-президент Meta Ник Клегг в своем Twitter. Об этом сообщают "Известия".
"Мы делаем все, что от нас зависит, для восстановления наших сервисов, чтобы у пользователей была возможность свободно и безопасно обмениваться информацией", — сообщил Клегг.
Ранее в Роскомнадзоре объявили о решении заблокировать Facebook на территории России, поскольку, как заявляют в ведомстве, действия платформы противоречат ключевым принципам свободного распространения информации и беспрепятственного доступа граждан России к отечественным СМИ на зарубежных интернет-платформах. Вместе с тем в Роскомнадзоре сообщают, что руководство соцсети проигнорировало требования удалить запрещенные в России материалы.