МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российские операторы сотовой связи фиксируют новый вид звонков и смс от злоумышленников из-за границы с призывами или просьбами о помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службах компаний. Аферисты начали предлагать "списание" долгов свыше 300 тысяч рублей

"В последние дни мы действительно заметили небольшой всплеск нового вида звонков и смс от злоумышленников. Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам", — рассказали в пресс-службе МТС.

Кроме того, компания зафиксировала несколько случаев рассылки смс с различными призывами, проблема была устранена оператором.

"Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь", — рассказали в пресс-службе оператора Tele2.

Компания отмечает, что обрабатывает нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы. Оператор в личном кабинете предупреждает пользователей о новом виде нежелательных звонков и призывает по возможности самим блокировать такие вызовы.

Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов сообщил, что компания на постоянной основе ведет работу по блокировке всех нежелательных вызовов, включая спам и мошеннические.