Сотовые операторы России фиксируют новый вид спам-звонков из-за рубежа - с просьбами о помощи
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российские операторы сотовой связи фиксируют новый вид звонков и смс от злоумышленников из-за границы с призывами или просьбами о помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службах компаний.
"В последние дни мы действительно заметили небольшой всплеск нового вида звонков и смс от злоумышленников. Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам", — рассказали в пресс-службе МТС.
Кроме того, компания зафиксировала несколько случаев рассылки смс с различными призывами, проблема была устранена оператором.
"Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь", — рассказали в пресс-службе оператора Tele2.
Компания отмечает, что обрабатывает нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы. Оператор в личном кабинете предупреждает пользователей о новом виде нежелательных звонков и призывает по возможности самим блокировать такие вызовы.
Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов сообщил, что компания на постоянной основе ведет работу по блокировке всех нежелательных вызовов, включая спам и мошеннические.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220306/836281412.html