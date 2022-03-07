МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Китайская соцсеть TikTok прекратит распространение нового контента в России, а также прямые эфиры (стримы) из-за принятого закона о "фейках". В ЕС заблокировали аккаунты "поддерживаемых властями России" СМИ в TikTok

В пятницу президент Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России и призывы к введению санкций в отношении страны.

"Самым высоким нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников и наших пользователей, и в свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и (размещение —ред.) нового контента на нашем видеосервисе, пока мы рассматриваем последствия этого для безопасности. Наша служба обмена сообщениями затронута не будет", — заявила компания.

TikTok будет оценивать "меняющиеся обстоятельства" в России, чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг, добавляется в сообщении.

Россия рано утром 24 февраля начала военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по словам главы государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые ответственны за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских вооруженных сил развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.