МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к соцсети Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян. Адвокат рекомендует готовиться к удалению аккаунтов в FB и Instagram

Отмечается, что на основании требования Генпрокуратуры России доступ к Instagram на территории РФ будет ограничен, так как в этой социальной сети распространяются "информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих".

Роскомнадзор, приводя слова пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11 марта, сообщает, что компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.