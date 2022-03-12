МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Снижение числа мошеннических обзвонов россиян, которое наблюдается в последнее время — скоротечное явление, на фоне общей напряженности и неопределенности злоумышленники вновь увеличат интенсивность своих атак. Об этом предупредила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Эксперт оценил последствия ухода иностранных антивирусов с рынка России

Ранее ВТБ заявил о снижении числа звонков от мошенников в первую неделю марта. По словам Лазаревой, данные проекта "Мошеловка" демонстрируют, что звонков от различных "служб безопасности банков" и "с Лубянки" с применением методов социальной инженерии стало меньше с двадцатых чисел февраля.

Как объяснила эксперт, снижение таких звонков обусловлено последними событиями вокруг Украины – ранее, по ее мнению, в том числе из этой страны проводилось много обзвонов с методом социальной инженерии.

Однако, по мнению Лазаревой, "свято место пусто не бывает". "Мы ожидаем, что на фоне общей напряженности и неопределенности злоумышленники, находящиеся на территории России и других стран, где хорошо владеют русским языком, интенсифицируют и разовьют свою деятельность, ориентируясь на информационную повестку. На наш взгляд, это лишь передышка", — объяснила она. Адвокат рассказал, как могут проверять вашу личную переписку

Кроме того, по ее словам, существенно увеличилось количество сигналов о вредоносных рассылках по электронной почте писем, содержащих фишинговые ссылки и активизации рекламы в известных соцсетях и мессенджерах.