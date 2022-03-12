МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов, трафик будет перераспределен на другие узлы обмена, сообщили в пресс-службе Минцифры. Россиян предупредили о мошенничестве с интернет-торговлей в эпоху санкций

Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появилась информация, что в LINX (London Internet Exchange) подтвердили отключение российских операторов "Мегафон" и "Ростелеком" от точки международного обмена трафиком.

"Сегодня стало известно, что "Ростелеком" и "Мегафон" отключили от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая находится в Лондоне. Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком", — говорится в сообщении.

В субботу в пресс-службах "Мегафона" и "Ростелекома" также сообщили, что отключение от LINX не повлияет на качество предоставляемых услуг.

"Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Ущерб от действий LINX не будет заметен для российских пользователей", — добавляется в сообщении министерства.