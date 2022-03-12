В Минцифры оценили последствия отключения российских операторов от LINX
Минцифры: отключение от LINX не повлияет на качество соединения российских операторов
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов, трафик будет перераспределен на другие узлы обмена, сообщили в пресс-службе Минцифры.
Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появилась информация, что в LINX (London Internet Exchange) подтвердили отключение российских операторов "Мегафон" и "Ростелеком" от точки международного обмена трафиком.
"Сегодня стало известно, что "Ростелеком" и "Мегафон" отключили от точки обмена интернет-трафиком LINX, которая находится в Лондоне. Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком", — говорится в сообщении.
В субботу в пресс-службах "Мегафона" и "Ростелекома" также сообщили, что отключение от LINX не повлияет на качество предоставляемых услуг.
"Угрозы для замедления или отсутствия трафика в России нет. Ущерб от действий LINX не будет заметен для российских пользователей", — добавляется в сообщении министерства.