МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Минпромторг и Минцифры расширят критерии попадания в список системообразующих предприятий, чтобы компании из отрасли электроники могли в него войти и получить необходимые льготы. Средний чек на технику и электронику в России вырос за неделю на 80%

В ходе углубленного совещания по развитию российской электронной промышленности заместители председателя правительства Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов отметили, что поддержка сектора микроэлектроники должна осуществляться через список системообразующих предприятий.

По словам Чернышенко, в текущей ситуации также необходимо через банковскую систему поддерживать предприятия реального сектора электронной промышленности. "Во всех отраслях экономики сейчас вводятся льготные кредиты и субсидирование процентной ставки, рассматривается возможность льготного кредитования через региональные бюджеты", — добавил он.

По словам Борисова, РФ давно привыкла жить под санкциями. "Импортозамещение в гражданской электронной промышленности началось не вчера. Совместные усилия бизнеса и власти, направленные на ускорение этого процесса, уверен, дадут усиленный эффект. Мы понимаем, куда двигаться и что делать", — отметил Борисов.