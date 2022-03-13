МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Личные данные российских пользователей Facebook и Instagram могут оказаться под угрозой, сообщил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров. Генпрокуратура просит суд запретить Instagram и Facebook в России

По его словам, снятие запрета на публикацию в соцсетях призывов к насилию против в российских военных указывает на то, что компании, десятилетиями заявлявшие о приверженности безопасности и интересам своих пользователей, просто прекращают сотрудничество с российскими пользователями по политическим причинам.

"В целом, теперь ни у кого в мире, в том числе и у России, нет никаких оснований доверять этим компаниям — ни Meta, ни Avast, ни Apple, ни другим, покинувшим страну по политическим соображениям. Помимо этого, пользователи больше не могут быть уверены в безопасности своих конфиденциальных данных, оставленных на этих ресурсах", — заявил Бедеров.