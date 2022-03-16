МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Компания VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер MyTeams. Об этом сообщает издание "Ведомости". Россиянам рассказали, что ждет магазины продуктов из-за санкций

Газета сообщает о перезапуске со ссылкой на источник, близкий к руководству компании. По его информации, этот проект обсуждался в управлении VK Group ещё в начале года, до проведения специальной военной операции на Украине. После в отношении России были объявлены санкции и зарубежные компании принялись закрывать свой бизнес в нашей стране.

Отмечается, что на фоне технологических ограничений и блокировок в IT-отрасли резко возрос интерес к российским мессенджерам. Напомним, ICQ — один из самых популярных мессенджеров начала 2000-х годов. С 2010 года он входит в состав VK Group.