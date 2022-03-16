МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Около 70% представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) в России считают, что их бизнес представляет интерес для хакеров, еще 28% считают, что злоумышленникам интересен лишь крупный бизнес. Об этом сообщается в исследовании компании по кибербезопасности ESET, результаты которого есть у РИА Новости. В онлайн-исследовании приняли участие более 500 представителей малого и среднего бизнеса старше 18 лет из российских городов-миллионников. Посольство РФ в США считает, что Белый дом "набирает очки" на русофобии

"По результатам опроса, только треть респондентов (28%) думают, что их бизнес вряд ли станет жертвой хакеров. Эта группа респондентов считает, что злоумышленники заинтересованы только в крупном бизнесе с большим оборотом, и не знают о существовании их компании. Однако большинство участников исследования (70%) все же уверены, что их бизнес — безусловный предмет интереса для ИБ-преступников. Эта часть опрошенных отметила, что малые и средние предприятия — легкие жертвы для мошенников", — говорится исследовании.

По сообщению его авторов, оценивая вероятность хакерских атак на свой бизнес, большинство опрошенных представителей МСП — 58% думают, что киберугроза малая, но все-таки допустимая. Еще 32% видят вполне реальный шанс подвергнуться взлому. И только 10% респондентов полностью исключают возможность хакерской атаки.

"Самым распространенным способом повысить информационную безопасность бизнеса стала установка антивирусного ПО на рабочие устройства (в 86% случаев). Реже в компаниях внедряют ПО, предотвращающие утечки данных (в 47% случаев), обучают сотрудников базовым правилам ИБ (в 37% случаев) или следят за своевременной модернизацией рабочего оборудования (в 36% случаев)", — заявил руководитель корпоративных проектов ESET Иван Аносов, слова которого приводит пресс-служба компании.