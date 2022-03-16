МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Наблюдаемое снижение скорости домашнего и мобильного интернета связано с тем, что россияне начали массово выгружать свои данные из западных социальных сетей и облачных сервисов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на комментарий главного редактора Mobile-Review Эльдара Муртазина.

Дело в том, что в последние несколько дней ряд пользователей отмечал снижение скорости и качества домашнего и мобильного интернета. Клишас обвинил Meta в экстремизме

"Интернет работает плохо по причине того, что начался "исход" из западных социальных сетей, из облачных сервисов. Люди загружают свои архивы, файлы, и нагрузка на сеть выросла неимоверно. Это минимум рост от 50% до 80% в зависимости от города и оператора", — пояснил Муртазин.

По личным наблюдениям эксперта, скорость интернета упала примерно на 25%. Муртазин отметил, что временная нагрузка на сеть очень высокая, вероятно, такой уровень сохранится до марта.

Напомним, что Роскомнадзор 11 марта по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.

Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.

После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.