МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Мошенники начали использовать фейковые сайты для проверки данных банковских карт на соответствие слитой базы, говорится на сайте Роскачества.

После публикаций в СМИ о том, что злоумышленники слили в Даркнет данные более чем 100 000 российских банковских карт, в Интернете начали появляться мошеннические сайты, которые якобы предлагают проверить данные карты пользователя на соответствие слитой базы.

В ведомстве отметили, что держателям карт предлагают ввести данные карты, чтобы "проверить, не попали ли они в руки злоумышленника".

"Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими", — пояснил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Эксперт призвал не вводить данные карты на сомнительных сайтах и не диктовать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником, чтобы не лишиться своих денежных средств.