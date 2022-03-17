МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Гарантийные обязательства зарубежных производителей бытовой техники, приостановивших деятельность в России, могут перестать действовать, считает эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных. Эксперт объяснил, когда евро будет дешевле доллара

В последние дни многие иностранные компании объявили о приостановке работы в России в связи с ситуацией вокруг Украины, среди них и производители бытовой техники и электроники.

По словам Четверных, гарантийные услуги нужны компаниям, прежде всего, в качестве конкурентного преимущества и имиджевой составляющей, при этом оплачиваются они производителями из собственных средств. Поэтому пока сложно спрогнозировать, как поведут себя компании, останавливающие деятельность в России, подчеркнул он.

"Если компания в стране больше не зарабатывает, то и сервиса не будет. Если бренд ушел, то ему больше незачем обучать мастеров и поставлять в страну запчасти", — сказал он.

Даже если некоторые компании пообещают выполнить свои гарантийные обязательства, сделать им это будет очень сложно и даже невозможно ввиду трудностей с поставками деталей, уверен Четверных.

При этом он допустил, что в условиях снизившейся конкуренции оставшиеся компании на рынке тоже могут отменять или снижать гарантийные обязательства.