МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российские производители могут стать конкурентноспособными на мировых рынках за счет курсовых разниц и как следствие, уменьшения стоимости комплектующих, заявил РИА Новости руководитель инфраструктурного центра Национальной технологической инициативы по направлению "Нейронет" Андрей Богданов. СМИ: в Индии рассматривают покупку российской нефти за рубли или рупии

"В России есть свои поставщики электроники. И сейчас действительно появляется хорошая возможность развития отечественной промышленности. В связи с курсовой разницей наши производители могут стать конкурентоспособны на мировом рынке за счет низких цен наших комплектующих", — заявил Богданов.

Глава "Нейронета" напомнил, что мировая электроника столкнулась с кризисом в поставках полупроводников еще с начала пандемии коронавируса: остановились портовые мощности, грузоперевозки по суше, были введены дополнительные проверки во время растаможивания. Он добавил, что тогда достаточно большое число поставок было просто заморожено или приостановлено, именно эти факторы и спровоцировали мировой кризис полупроводников.

При этом, по его словам, санкции, ограничивающие поставки высокотехнологичного оборудования в РФ, вызовут дефицит полупроводников на российском рынке. "Сейчас большинство поставок стоят на паузе, выстраиваются новые логистические цепочки. Некоторые предприятия российской промышленности с переменным успехом пытаются напрямую связаться с поставщиками",- добавил он. Эксперт считает, что вскоре будут выстроены новые логистические цепочки, через страны Таможенного союза, СНГ и страны ОАЭ.