МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Популярные модели ноутбуков Apple в российских онлайн-магазинах за три недели подорожали на 46-142%, за этот же период цена на самые продаваемые iPhone поднялась на 24-34%, планшетов — на 13-34%, следует из исследования рынка, проведенного сервисом сравнения товаров и цен Price.ru, результаты которого есть у РИА Новости. Эксперт объяснил, когда евро будет дешевле доллара

Анализ проводился на основе средних цен на самые популярные модели гаджетов Apple в онлайн-магазинах России. Сравнивались показатели за 15 марта и 23 февраля.

"Стоимость устройств Apple увеличилась значительнее…. Максимально взлетели цены на ноутбуки Apple, поскольку в России масса профессий – от продуктовых дизайнеров до аналитиков, которые работают на операционной системе iOS. Так, мы видим, что некоторые модели подорожали в 2-2,4 раза, например, средняя цена MacBook Pro MK1E3 составила рекордные 480,1 тысячи рублей, а MacBook Z11B0004T – 302,7 тысячи рублей", — прокомментировали исследование в Price.ru.

Менее всего — на 46% — выросла цена на MacBook Air MGN63, 15 марта она составляла 126,1 тысячи рублей.

Среди смартфонов более всего подорожали iPhone 13 128GB, цена которого увеличилась на 34% и составила 96 тысяч рублей и iPhone 13 Pro 128GB, который подорожал на 31%, до 125,9 тысячи рублей. Менее всего из самых популярных моделей подорожали iPhone 11 128GB и iPhone 11 64GB, цены на которые выросла на 24% и составили 61 тысячу и 55,9 тысячи рублей соответственно.

Менее всего из всей продукции Apple подорожали планшеты, цена на них увеличилась на 13-34%. В данной категории максимальный прирост — 34% — показал iPad Pro 12.9 128GB, его цена составила 131 тысячу рублей. Менее всего подорожал iPad Pro 11 128GB — 85,8 тысячи рублей.

"Техника Apple доступна в рознице, гаджеты частично онлайн – то, что осталось на складах и в магазинах. Ограничение на один товар в одни руки сохраняется", — прокомментировали ситуацию РИА Новости в ритейлере "М.Видио".

Ранее в марте компания Apple объявила о приостановке продажи своей продукции в России.